La fin de la saison se rapproche et avec elle, la fin de Yummy. Du coup ce soir ça part en Yummy’s classics. Et on parlera aussi de Dr John et Roky Erickson.

PLAYLIST

Black Sabbath

Velvet Underground

Ty Segall

Eddy Current Suppression Ring

13th Floor Elevators

Dr John

Brigitte Fontaine

Miossec

Yo La Tengo

Tim Cohen

Juan Wauters

Viagra Boys

