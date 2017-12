Yummy // Invitation au voyage // 27.11.17

Une émission internationale ! On se plonge dans la musique brésilienne des 60s-70s en se baladant sur la côte au grès du vent. On joue également du funk ghanéen et de la pop lofi portugaise et espagnole.

PLAYLIST

Os Noctambulos « Tangerine Boy » (The Devils – Buddy Records – 2017)

Gilberto Gil « Miserere » (Tropicália, o panis et Circensis – Philips – 1968)

Os Novos Baianos « O Samba da Minha Terra » (Novos Baianos FC – Continental – 1973)

Rita Braga ‎ »Gringo In São Paulo » (Gringo In São Paulo – Autoproduit – 2015)

Bigott « I’m A Little Retarded » (This Is The Beginning Of A Beautiful Friendship – Grabaciones En El Mar – 2010)

Malvina Reynolds « What’s Goin’ On Down There » (Sings The Truth – Columbia – 1967)

Flaviola e o Bando Do Sol « O Tempo » & « Palavras » (Flaviola e o Bando Do Sol – Solar – 1976)

Itamar Assumpção « Baby » (Beleléu, Leléu, Eu – Lira Paulistana – 1980)

Kiki Gyan « Disco Dancer » (Feeling So Good – Boom Records – 1979)

Cam Wicked « Bowoman » (Capricorn Moon – Autoproduit – 2017)

