Yummy // Faux Punk et Pakistan // 20.11.17

Une émission qui se concentre sur du punk pas vraiment punk avec le « mouvement » art punk et des groupes de pop déguisés en punks. En fin d’émission, on décolle pour le Pakistan avec l’incroyable Nusrat Fateh Ali Khan.

PLAYLIST

Cheap Riot « Lights » (Lights EP – Howlin Banana Records – 2017)

The Rezillos « Flying Saucer Attack » (Can’t Stand The Rezillos – Sire – 1978)

The Undertones « Jimmy Jimmy » (The Undertones – Sire – 1979)

Pere Ubu « 30 seconds over Tokyo » (Terminal Tower – Rough Trade – 1985)

The Adverts « One Chord Wonders » (Crossing The Red Sea With The Adverts – Bright Records – 1978)

The Soft Boys « Positive Vibrations » (Underwater Moonlight – Armageddon Records – 1980)

The Crucifucks « Hinckley Had A Vision » (The Crucifucks – Alternative Tentacles – 1985)

Geile Tiere « Ausbildung » (Geile Tiere -GeeBeeDee – 1981)

Nick Nicely « Elegant Daze » (Psychotropia – Tenth Planet – 2003)

Nusrat Fateh Ali Khan « Mustt Mustt » (Mustt Mustt ‎ – Real World Records – 1990)

Georges Brassens « Les Patriotes » (Nouvelles Chansons – Philips – 1976)

