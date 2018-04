Yummy // Du Punk de The Ex & de la nouveauté // 16.04.18

On continue l’exploration du nouvel album de The Ex et de son spectre punk tout en brossant l’actualité musicale yummyesque.

PLAYLIST

Flyin’ Zebra « Talkin’ About Food With Timothy Leary » (Death By Shaokao – Hellzapoppin’ Records – 2018)

King Tuff « No Man’s Land » (The Other – Sub Pop – 2018)

Happy Birthday « Perverted Girl » (Happy Birthday – Sub Pop – 2010)

The Ex « Birth » (27 passeports – Ex Records – 2018)

Sonic Youth « Rain On Tin » (Muray Street – Goofin’ Records – 2002)

Teen Idles « Get Up And Go » & « Deadhead »

Lucrate Milk « Ricos » & « La Cloche » (I Love You Fuck Off – Bondage – 1987)

Shannon Lay « Coast » (Living Water – Woodsist – Mare – 2017)

Bonny Doon ‎« I Am Here (I Am Alive) » (Longwave – Woodsist – 2018)

