Yummy // Carte Blanche à JB Amann // 23.04.18

Deuxième émission « Carte Blanche » de l’année avec le musicien JB Amann qui nous a préparé une sélection de morceaux qu’il est venu commenter dans les studios.

PLAYLIST

JB Amann « Kristmas Cas Soc » (Songs (2013 – 2018) – Autoproduit – 2018)

Les Anonymes « Josephine » (Pourquoi – SFP – 1966)

Paulo Transpire « Anne » (J’arracherais bien – Autoproduit – 2013)

Green On Red « Cheap Wine » (Gravity Talks – Slash – 1983)

Artiste Inconnu « Wayfaring Strangers » (Out of Zion, 60’s Jamaican Gospel – Mixcloud King Shade)

3 Hür-El « Madalyonun Ters Yüzü » (3 Hür-El – Diskotür – 1972)

Jean-Luc Le Tenia « Tous les Matins » (Tous Les Matins – 2003)

The Sandpipers ‎« Glass » (Glass / It’s Over – A&M – 1967)

The Seeds « A Faded Picture » (A Web Of Sound – GNP Crescendo – 1966)

Magazine ‎« Parade » (Real Life – Virgin – 1978)

