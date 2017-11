Yummy // Buddy Records et le son australien // 30.10.17

Il était temps ! Yummy traverse une bonne partie du monde pour s’installer en Australie le temps d’une émission. L’occasion d’inviter Buddy Records, label parisien et distributeur européen d’un bon paquet de groupe Aussie, à qui l’on a confié la playlist du soir.

PLAYLIST

Kitchen’s Floor « Every Day » (Look Forward To Nothing – Bedroom Suck Records – 2011)

Halt Ever « Mend In » (Youth index – Autoproduit – 2013)

Publique « Outlying Self » (Outlying Self – Burning Rose Record – 2017)

No Sister « Making Wheels Spin (Louder Than Words) » (No Sister – Autoproduit – 2016)

Small Worl Experience « Urban Myth » (Too Far Gone To Sell It – Spill – 1991)

Wireheads « Year Of The Horse » (Big Issues – Tenth Court – 2015)

The Shifters « A Believer » (A Believer – Market Square Records – 2017)

Pappy « Bayside » (Snack – Autoproduit – 2016)

Horris « Outta Sight » (Outta Sight – Autoproduit – 2014)

Men With Chips « Right Position » (Attention Spent – Homeless – 2016)

