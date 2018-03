Yummy // BD & nouveautés // 19.02.2018

On parle de nouveautés avec King Tuff, Courtney Barnett et Rose Mercie, de BD avec Prosperi Buri & Arnaud Le Goëfflec mais aussi de musique joliment bordélique.

PLAYLIST

King Tuff « Psycho Star » (The Other – Sub Pop – 2018)

Courtney Barnett « Nameless Faceless » (Tell Me How You Really Feel – Marathon Artists / [PIAS] – 2018)

Reckling « Wanted » (Reckling – Burger Records – 2018)

Prosperi Buri « Gloria » (Live! Tonight! Sold Out! – La Nef D’Angoulème – 2014)

Arnaud Le Goëfflec « Retour immédiat de l’être aimé » (La Faveur De La Nuit – L’Eglise De La Petite Folie – 2018)

Rose Mercie « Spring And Fall » (Rose Mercie – SDZ – 2018)

Drinks « Real Outside » (Hippo Lite – Drag City – 2018)

Psychedelic Horseshit « Out Of Control No. 36 » (Too Many Hits – Columbus Discount Records – 2009)

Strapping Fieldhands « Ben Franklin Airbath » (Wattle & Daub – Shangri-la Records – 1996)

Brigitte Fontaine « Guadalquivir » (Kekeland – Virgin – 2001)

Mercury Rev « Goddess on a Hiway » (Deserter’s Song – V2 – 1998)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !