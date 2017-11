Yummy // Accent British et cascade de synthé // 06.11.17

Yummy profite de la sortie du nouvel album de Baxter Dury pour écouter de la musique avec un incroyable accent anglais. En parallèle, on ouvre une nouvelle page et on assume enfin notre amour pour le synthé.

PLAYLIST

Baxter Dury « Porcelain Boy » (Prince Of Tears – PIAS – 2017)

Nick Nicely « Hilly Fields (1892) » (Hilly Fields (1892) – EMI – 1982)

John Maus « The Combine » (Screen Memories – Ribbon Music – 2017)

Gap Dream « Chill Spot » (Shine Your Light – Burger Records – 2013)

Julian Casablancas « 11th Dimension » (Phrazes For The Young – RCA – 2009)

John Carpenter « Fallen » (Lost Themes – Sacred Bones Records – 2015)

Baxter Dury « Letter Bomb » (Prince Of Tears – PIAS – 2017)

Ian Dury & The Blockheads « Blockheads » (New Boots And Panties!! – Stiff Records – 1977)

Sleaford Mod « Moptop » (English Tapas – Rough Trade – 2017)

The Streets « Let’s Push Things Forward » (Original Pirate Material – 679 Recordings – 2002)

Lumpy & The Dumpers « Numbing Agent » (Huff My Sack – Lumpy Records – 2016)

The Growlers « California » (Single – Autoproduit – 2017)

