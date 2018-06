Yummy // À 20 ans Part. I // 18.06.18

En ce mois de juin, Radio Campus Paris fête ses 20 ans. Pour l’occasion, on s’est posé la question de ce que nous écoutions à 20 ans. Pour cette première partie, en plus de vos deux animateurs du lundi, ce sont Eve et Victor ex et futur-ex salariés du 93.9, qui se sont posés la question. Le tout nous donne une playlist d’un éclectisme et d’une qualité yummyesque.

PLAYLIST

Black Keys « Your Touch » (Magic Potion – Nonesuch Records – 2006)

Kyuss « I « (Welcome To Sky Valley – Elektra – 1994)

Ez3kiel « Versus » (Barb4ry – Jarring Effects – 2003)

Rodrigo & Gabriela « Hanuman » (11:11 – Rubyworks – 2009)

Fu Manchu « Weird Beard » (King Of The Road – Mammoth Records – 1999)

Andrew Bird’s Bowl Of Fire ‎« Candy Shop » (Oh! The Grandeur – Rykodisc – 1999)

Animal Collective « Unsolved Mysteries » (Stawberry Jam – Domino – 2007)

The Kills « Hook & Line » (Midnight Boom – Domino – 2009)

The Sword « Ebethron » (Age Of Winters – Kemado Records – 2006)

Infectious Grooves « Violent & Funky » (Groove Family Cyco (Snapped Lika Mutha) – 550 Music – 1994)

Truck Fighters « The Deal » (Gravity X – Fuzzorama Records – 2005)

