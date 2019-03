Yummy // 100 % GARAGE // 11.02.19

Retour aux fondamentaux avec une émission 100 % GARAGE qui se pose la question de la scène actuelle. On s’intéresse aux labels qui sortent encore du son lo-fi crasseux 60’s et au fanzine Banana Magazine.

PLAYLIST

The Rats « Rats Revenge Part I » (Back From The Grave – Crypt Records – 1983)

The Monks « I Hate You » (Black Monk Time – Polydor – 1966)

The Hentchmen « Yesterday’s Trash » (Hentch-Forth – Italy Records – 1998)

Demolition Doll Rods ‎« Maverick Girl » (Tasty – In The Red – 1997)

The King Khan & BBQ Show « Fish Fight » (The King Khan & BBQ Show – Goner – 2005)

Henry’s Dress « Winter 94 » (Bust ’em Green – Slumberland Records – 1996)

Andy California ‎« Dirty Rat » (Dirty Rat – Mandinga Records – 2017)

La Trinidad ‎ « Las Venas » (Las Venas / Ay, Tus Ojos – Spazz Records – 2018)

Straight Arrows « Gun Man » (On Top! – Agitated Records – 2018)

The Raws « Yedi Kuru Dal » (Duvara Dur Diyen Demir Yumruk – Mondo Mongo – 2018)

Gūtara Kyō « Daibu » & « Roman Chikku » (Gūtara Kyō – Sloveny Records – 2017)

The Space Padlocks « A Question of Degree » (Cheapest Hits volume I – Bitume Rugueux – 2018)

Smarts « Smart Man » (Smart World – ANTI-FADE – 2018)

Cosmonauts « Seven Sisters » (Jam In The Van – 2018)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !