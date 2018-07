Wham à l’infini

Une émission spéciale Wham, groupe totémique des années 80 et du Tropical Club, a enfin droit, trois ans après à son émission. En effet, ce Tropical Club contient 95 % de Wham en vinyle ou en mp3. Et 5 % de Beach Boys (toujours dans la période 80). Une émission idéal à écouter sur la terrasse tout en sirotant un drink ou dans la douche, à seul ou à plusieurs.

Cette émission clôture également en beauté les 20 ans de notre chère radio, et quand on aime, on a toujours 20 ans.

La playlist :

Wake me up before you go-go – Wham

The Edge of Heaven – Wham

Wham Rap (enjoy what you do) – Wham

Bad Boys – Wham

Last Christmas (Pudding Remix) – Wham

Kokomo – The Beach Boys