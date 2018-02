Deux flics à Miami et non deux flics ami-ami, GTA, Scareface, Police Académie 5,… Le Miami des années 80, c’est quelque chose que vous avez forcément eu dans le poste de votre télévision si vous étiez en âge de la regarder. Et tout cela n’a rien avoir avec le Miami des Experts avec ce type qui s’appelle Horacio (Pas celui de Hamlet). Ne dis rien, je sais que tu l’as pensé, tu es si cultivé. Donc mon p’tit chat, que tu connaisses ou pas, on part à Miami, pays de la veste blanche sans rien dessous, des bikinis très échancrés, des hispanos, des trafiquants et de la bonne musique. Une bande originale signée Tropical Club qui va t’accompagner pour une belle soirée !

Oyé Sapapaya, ça vous direz un ice-cream avec mon ami et moi ?

Avec George et Andy et Xavier le plagiste, on met le Cap sur Key West avec des titres entre Italo-Disco et Limbo, et bien sûr Kokomo.

Et si tu veux te faire plaise, tu peux aller après faire un tour sur la page de Pixel Music Radio Show – spécial Hotline Miami (c’est un jeu vidéo)

La playlist

Gorgio Moroder / Paul Engemann – Push to the limit

The Beach Boys – Kokomo

Phil Collins – In the air tonight

Carpenter Brut – Maniac (Live à Midwich Valley)

Jan Hammer – Miami Vice

Exposé – Come go with me

Asia – In the heat of the moment

Miami Sounds Machine – Conga