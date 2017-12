Pour finir en beauté et chaleur (humaine) cette année 2017, on ballade nos oreilles au Centquatre.

On y fait de belles rencontres. On croise de jeunes anonymes, on discute quelques minutes et on se sépare enrichis et réconfortés.

Une chose les unit: la passion de la danse!

Samedi: Plaisir, Krump et Flashmob

Dimanche: Subtilités et origines de la Salsa et autres danses d’Amérique du Sud au milieu d’un Bal pop’ colombien.

Les Bal pop’ au 104