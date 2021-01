Être au monde chez les Wayùu, nord de la Colombie // 14.01.21

Connaissez-vous la Guajira ?

Il s’agit de la terre la plus au nord de l’Amérique du Sud. C’est sur cette péninsule semi-désertique, grande comme une demie Belgique, située à l’extrême nord-est de la Colombie, que vit le peuple Wayùu.

Ce peuple de 300 000 âmes entretient depuis des temps indéterminés un étonnant système de compensation visant à réparer les fautes et préjudices subis qui ne peut être compris qu’en considérant sa dimension cosmologique. C’est également par ce système que l’on peut examiner les rapports de familles, de clans et de réseaux de collaboration. Il nous invite également à comprendre les rapports complexes qu’entretiennent les Wayùu avec ce que nous appelons nature et que notre invité qualifie, en termes anthropologiques classiques, de non humains.

Après leur arrêt dans une guilde du jeu vidéo World of Warcraft en décembre, et leur coup de projecteur en novembre sur la menace pesant sur les jardins ouvriers d’Aubervilliers, Les voix du crépuscule repartent en Amérique du sud pour la deuxième fois de la saison.

jeudi 14 janvier 2021, de 20h à 21h sur le 93.9FM

Invité :

Lionel Simon, maître de conférence à l’Université Catholique de Louvain auteur de Écouter les résonances du monde, rapports aux humains et non humains chez les Wayùu de Colombie, récemment publié aux éditions Karthala.