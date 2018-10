Wassim Hallal Le cri du cyclope 22.10.18

Ce soir jazz and co reçoit le percussionniste Wassim Hallal. Entre la tradition libanaise des musiques de mariage, les influences tziganes de Turquie ou plus largement d’Europe centrale et une bonne dose de modernité, nous passons à la loupe en sa compagnie son dernier album qui est en fait un triple cd construisant trois univers différents autour de la darbouka. Présenté ainsi on pourrait penser que nous nous éloignons du jazz et pourtant l’improvisation est tellement présente qu’il nous a semblé évident que ce disque ne devait pas passer à côté de notre radar. Nous allons encore une fois élargir le champ du jazz.

En deuxième heure nouveautés et rééditions sont au programme. La nouveauté d’abord avec le dernier disque du quartet du contrebassiste Michael Formanek; nouveauté toujours avec le duo Marc Benham & Quentin Ghomari, piano trompette pour une ambiance assez intimiste sans être aseptisée loin de là. Entre ces deux actualités on glisse deux rééditions indispensables: Infinite Sound qui fut le premier groupe de Roland Young pour les amateurs du son afro-centrique, puis « Ode To Marilyn » ou le jazz underground finlandais des années 70. Le point commun entre ces deux rééditions est qu’il s’agissait de deux disques ultra rares, rendus à nouveau accessibles.

Liste des titres

Wassim Hallal:

-Prosodie

-Prisme de 3

-incantation

-Exotropie

-le rêve de Polyphème

extraits de l’album « Le cri du cyclope »



playlist de la deuxième heure

Michael Formanek qt the soul goodbye

http://www.intaktrec.ch/313-a.htm

Bobby Few Benjamin Sanz Happy Birthday Bobby

inédit enregistré le 21 octobre 2018 au théâtre Berthelot de Montreuil dans le cadre f-du festival Musiques Re Belles

INfinite Sound The ocean moves primitively

Infinite Sound ‎– Contemporary African-Amerikan Music LP

Edward Vesala / Jarmo Sermilä / Teppo Hauta-Aho / Antero Honkanen / Mikael Helasvuo Nuken Itku



Marc Benham & Quentin Ghomari Petite fleur

Marc Benham & Quentin Ghomari One for Francis

extraits de l’album Ghonham City