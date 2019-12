Vulgariser et Enseigner la Technologie

A l’heure où la technologie transforme le monde plus rapidement que jamais, comment faire transformer l’enseignement pour que chaque individu ait la culture nécessaire pour évoluer dans la société ? Comment informer la population sur l’actualité des sciences ? Pour donner des éléments de réponse à ces grandes questions l’équipe de l’Atome a reçu Laurence Hafemeister, directrice de l’ENSEA (École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications), Samuel Viollin, inspecteur général de l’éducation, des sports et de la recherche et Muriel Valin, journaliste vulgarisatrice pour le magazine Science & Vie.

Au programme :

[INTERVIEW] Enseigner la technologie, les nouveaux besoins – par Gaspard DELARUELLE et Vadim IELKIN

[REPORTAGE] Le bien être à l’hôpital – par Guillaume PETER et Lou FRITEL-HALIMI

[INTERVIEW] Vulgariser la technologie pour informer – par Gaspard DELARUELLE et Vadim IELKIN

[CHRONIQUE] De la lumière qui ne fait pas d’ombre – par Jade ADIL

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Bruno LIUZZI