VRF Show #22 avec Nelick

Or Noir part 3, Heuss l’Enfoiré, et l’impact réel ou non des featurings dans le rap français sont au programme du VRF Show de ce mois-ci. Autour de la table Wesley, Antonia (Raplume), Amed & Tom (VRF). En dernière partie d’émission, le traditionnel invité du mois avec le rappeur Nelick, dont la mixtape KiwiBunnyTape est disponible depuis le 19 janvier 2018.

