VRF Show #15 avec Swift Guad // 13.03.18

La dernière émission de l’hiver se fera en compagnie de Swift Guad, pour ce nouveau VRF Show.

Autour de la table Wesley, Tom (VRF), Mekolo (International Hip Hop Magazine), Valentin (2HIF) et Marlon notre auditeur à la voix de crooner. Au programme du débat l’article de YARD sur l’absence de critique dans les médias rap, Maître Gims, et un premier bilan des tendances du premier trimestre rap français. Sans oublier le quartier libre de Tom et l’habituel Vous êtes pas prêts !

Vice & Vertu Vol.3 est disponible depuis le 2 mars.

N’hésitez pas à partager vos avis, réagir, interpeller, assassiner ou couvrir d’éloges l’émission sur Facebook ou Twitter avec #VRFSHOW.