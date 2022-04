Voix enchantées épisode 8 – Nelly // 05.04.22

L’invitée, voix enchantée de ce huitième épisode de notre émission s’appelle Nelly. Elle est actuellement en études de géographie, particulièrement intéressée par des questions d’environnement.

Son choix d’artiste s’est porté vers l’auteur égyptien Naguib Mahfouz. Elle nous a parlé de son style littéraire très réaliste, des personnages qui ont chacun leur caractère, auxquels elle s’est attachée.

Son coup de coeur musical est la chanson Reservoir de Metronomy. Elle a mentionné son rapport intime à ce morceau qui lui rappelle là où elle vit, représente une ode à l’amitié et au mouvement.

Le texte que Nelly partage avec nous est un souvenir marquant de l’adolescence de son père. Des mots personnels qui mettent en lumière un déracinement.

Pour son oeuvre phare, elle est la toute première invitée de l’émission à avoir choisi un spectacle de danse. Préparez-vous pour un long titre : Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, de Jan Martens.

La multiplicité des corps sur scène, les mouvements répétitifs ainsi que la musique composée par Henrik Gorecki l’ont particulièrement touchée.

Enfin, la bribe de phrase entendue par Nelly a un rapport assez comique avec un pays d’Europe : la Roumanie !

Au plaisir de lire vos retours, très bonne écoute à tous.

Artiste :

Naguib Mahfouz

Coup de coeur musical :

Reservoir, du groupe Metronomy :

Oeuvre phare :

Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, de Jan Martens : https://www.youtube.com/watch?v=3ZdCC1HzuY8

Joindre l’émision :

Instagram : voix_enchantées

Joindre l’invitée :

@nenupharlly