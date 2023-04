Voix enchantées épisode 18 – Clémence // 04.04.23

Clémence est la voix enchantée du mois d’avril. Elle est architecte d’intérieur, passionnée d’Histoire de l’art et de volley-ball.

Pour son choix d’artiste, elle nous a parlé de l’architecte américain Frank Lloyd Wright qui l’inspire profondément. Avant-gardiste, il a mis l’humain, les besoins de chacun pour le bien-être, le vivre ensemble au premier plan de son métier – et de son art. Cette manière de concevoir et de construire des lieux de vie touche particulièrement notre invitée.

Son coup de cœur musical s’est porté vers le morceau Lift you up de la chanteuse Léon. Prendre soin de ceux qu’on aime, être rassurée dans cette vie par la présence et les mots de nos proches mais aussi des petites envolées lyriques : voilà un avant-goût de ce que transporte avec lui le morceau préféré – du moins le plus écouté en 2022 – de Clémence.

Pour sa lecture de texte personnel, c’est un extrait de son carnet de voyage, au milieu du désert parmi les tombeaux, qu’elle a choisi de partager avec nous. Rendez-vous avec les pensées de notre invitée sur son rapport au temps et à ce lieu caché presque magique.

L’œuvre phare dont elle nous a parlé est le film De rouille et d’os de Jacques Audiard sorti en 2012. Ce qui a particulièrement touché Clémence se trouve autant dans la trame narrative avec des personnages tout sauf édulcorés que dans l’esthétique du film. Elle a notamment parlé du traitement de la lumière et de la photographie.

Enfin, le partage de sa bribe de phrase nous plonge dans une situation amusante qui se place entre un aparté théâtral et une scène à la Columbo ! Petit indice ? Tout advient dans un café…

Rendez-vous le 2 mai pour un nouvel épisode de Voix enchantées, à 18h, sur Radio Campus Paris !

Artiste : Frank Lloyd Wright

Coup de cœur musical : Lift you up, par Léon :

L’œuvre phare : De rouille et d’os, Jacques Audiard (2012) :

