Voix enchantées épisode 17 – Rosalie

Rosalie, qui écrit des textes pour des chroniques radio et pour le stand-up, est la voix enchantée du mois de mars sur Radio Campus Paris.

Pour son choix d’artiste, elle s’est tournée vers les États-Unis avec l’humoriste Taylor Tomlinson. On a parlé ensemble d’humour cynique, d’identification possible et de sa propre pratique de co-autrice pour le stand-up.

Son coup de cœur musical est le morceau Backseat de la rappeuse anglaise Litlle Simz. Rosalie nous a confié être sensible à la poésie contenue à la fois dans le flow de la rappeuse et dans la profondeur des paroles. L’identification n’est jamais bien loin, une fois de plus.

Notre invitée a choisi de partager un texte très intime, écrit à ses 19 ans. C’est un court poème sur les non-dits au sein d’une famille, les mots viennent briser le silence.

L’œuvre phare est pour la première fois dans Voix enchantées : une série ! C’est Andor de Tony Gilroy sortie en 2022 sur Disney+. Rosalie a beaucoup aimé l’intrigue qui est loin d’être manichéenne ainsi que l’esthétique proposée dans cet univers de science-fiction.

Enfin, sa bribe de phrase – que je ne vais pas révéler ici – revient sur la fameuse opposition ville/campagne, et tout ça, induit par un thé Matcha !

On se retrouve le 4 avril à 18h avec une nouvelle voix enchantée, sur Radio Campus Paris, 93.9

Artiste : Taylor Tomlinson (humoriste)

Coup de cœur musical : Backseat, Little Simz :

L’œuvre phare : Andor, série de Tony Gilroy / extrait musical BO de la série par Nicolas Britell.

Contacter l’émission : voix_enchantees (Instagram)

Contacter l’invitée : rosalhiberne (Instagram)