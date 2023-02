Voix enchantées épisode 16 – Léonard // 07.02.23

La voix enchantée du mois de février s’appelle Léonard. Il a été prof d’histoire, est actuellement journaliste politique et complétement passionné de musique !

Retrouvez ses mixs juste ici : https://on.soundcloud.com/uLAMNVwCLQgeAiFF7

Ce n’est donc pas un hasard si son choix d’artiste s’est porté vers le DJ, compositeur et producteur Laurent Garnier. Notre invité nous a parlé de son rapport à la musique éléctronique et de son admiration totale pour cet artiste très sensible aux mondes musicaux qui nous entourent.

Le morceau de piano La Havane de Sofiane Pamart est son coup de cœur musical de toute l’année 2022 : au-delà même de Voix enchantées ! Entre sensations de temps suspendu, de mélancolie et projection au bord de la Méditerranée, Léonard est transporté.

Pour son partage de texte, il s’est livré à un réel exercice d’écriture pour l’émission sur son propre rapport au fait d’écrire de manière subjective et personnelle. Pour quelqu’un qui écrit surtout pour les autres, sur commande, et parfois dans un laps de temps très court, cette expérience n’est pas des plus faciles. Elle est, quelque part, libératrice.

L’œuvre phare de Léonard est le roman de l’auteur portugais Fernando Pessoa Le banquier anarchiste, paru en 1922. On a parlé ensemble d’anarchisme, des moyens possibles de sa mise en place dans notre société, et de la force de la structure littéraire dialoguée. Vive les livres qui font réfléchir et qui ne donnent pas de réponses nous dit notre invité, avec une touche de philosophie.

Pour sa bribe de phrase, il est parti côté cuisine, côté cauchemar, côté télévision ! La gentillesse était au menu, comme un joli dessert radiophonique.

Rendez-vous mardi 7 mars à 18h pour faire la rencontre d’une nouvelle voix enchantée, et tout ça, sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 !

Artiste : Laurent Garnier / extrait diffusé Wake up :

Coup de cœur musical : La Havane, Sofiane Pamart :

L’œuvre phare : Le Banquier anarchiste, Fernando Pessoa

Contacter l’émission : voix_enchantees (Instagram)

Contacter l’invité : leodermar (Instagram)