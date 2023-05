VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama#9 (2023.05.11)

VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS

Electrorama#9 – Mixed by DJ Vice Experience – May 2023

Lunettes de soleil obligatoires (en after) et 9ème émission d’Electrorama avec une exploration vers les sources des musiques électroniques, le dub, la bass music et la techno tropicale à reverb pour préparer votre summer of love sous les meilleurs augures !

Spoiler alert : ce mix est truffé de early prods par des légendes vivantes tels que Moritz von Oswald, Larry Heard ou encore Laurent Garnier, des raretés de Paul Kalkbrenner, Levon Vincent, Michel de Hey ou Booka Shade, mais aussi de nouveautés à suivre de très près comme Greg ou BBB<3

Pour tous les détails, y’a la tracklist 😉

Voilà, Electrorama c’est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 8 juin 2023) pour un nouveau mix plein de surprises et d’ici là, bon kif si vous dansez dessus et n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux!

Fred aka DJ Vice Experience

RHYTHM & SOUND – Mango Drive [RSD-2001] 🇩🇪 MANDINGO – Universe II (Larry Heard Remix) [Rekids-2017] 🇺🇸/🇬🇧 MICHEL DE HEY – I Just Want More And More [InTheFuture-2019] 🇳🇱 OLIVIER GIACOMOTTO – Elle [Yoshitoshi-2019] 🇫🇷/🇺🇸 E-UNITY – Nami ft.Kamohelo [Temet-2023] 🇫🇷 SALARYMAN – Ring The Alarm VIP [JungleCakes-2018] 🇫🇷/🇬🇧 GREG – Computa Riddim [lavibe-2023] 🇫🇷 LEVON VINCENT – 4am Rush [NovelSound-2021] 🇺🇸 AUDIOFLY X – Mind goes blank [Saw-2006] 🇪🇸/🇺🇸 GREG – Jazz Net [lavibe-2023] 🇫🇷 CHOICE aka SHAZZ+LAURENT GARNIER – Acid Eiffel [FnacMusic-1993] 🇫🇷 A.N.D.Y vs BOOKA SHADE–O Superman (Man Power Remix) [GetPhysical-2020] 🇩🇪 SASCHA FUNKE ft.Fritz Kalkrbrenner – Forms & Shapes (Paul Kalkbrenner Remix) [Bpitch-2003] 🇩🇪

