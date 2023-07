VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama#11 (2023.07.06)

VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS

Electrorama#11 – Mixed by DJ Vice Experience – July 2023

DESCRIPTION

15 tracks pour un décollage estival façon speedolce-vita d’apérol-spritz au bord de l’eau à 130 bpm ! Entre ambient breakée, house de club et groove italo-techno, cette 11ème émission d’Electrorama mixée par DJ Vice Experience va droit dans les esgourdes estivales !

Au programme des sorties toutes fraiches par les 2 boss finaux du game électronique Aphex Twin et Laurent Garnier, le retour baléarique de l’autrichien Demuja, l’excellente Frenchy Emma B et son amour fondant, les Italo-Berlinois Dina Summer qui filent en vedetta sur la Spree, suivis de près par les champions nu-disco de la Notte di Parigi (hello Eva Peel ! Tu ne la connais pas encore ? go follow DeviantDiscoParis), l’indomptable milanaise Simone de Kunovich, l’incroyable Reflex Blue, les prometteurs Mexicains de Sierra Madre et quelques vieilleries bonifiées à l’acid avec un remix du classico Vamp d’Outlander, la trop rare Xosar ou bien encore les fondamentaux Metro Area (hello Morgan Geist from New-York). Bref, que du beau monde !

Pour tous les détails, y’a la tracklist 😉

Bon mois de Juillet à vous (checkez nos events du collectif Agencetoumix, on va se chauffer sur quelques open-airs sympas) et on se retrouve le 3 août pour boucler cette 1ère année d’Electrorama by DJ Vice Experience sur RadioCampusParis !

TRACKLIST

APHEX TWIN – Blackbox Life Recorder 21f [Warp-June2023] 🇬🇧 SIERRA MADRE ft Moisees – Diego [Duro-March2023] 🇲🇽 DINA SUMMER – Rimini (Spree Version) [Iptamenos Discos-2022] 🇮🇹🇩🇪/🇬🇷 DEMUJA – Work My Body [Aus-June2023] 🇦🇹/🇬🇧 DINA SUMMER – Wunderbar (Mufti Remix) [Audiolith-May2023] 🇮🇹🇩🇪 EMMA B – Melting Love [Shall Not Fade-June2023] 🇫🇷/🇬🇧 SIMONE DE KUNOVICH & PASCAL MOSCHENI-Stone Island [polifonic-apr.2023]🇮🇹 METRO AREA – Miura (Original mix) [Environ-2002] 🇺🇸 REFLEX BLUE – Invalid Code [TSOL-May2023] 🇩🇪 XOSAR – The Calling [Rush Hour-2013] 🇳🇱 DISCO LINES ft. MORGAN HARVILL – Techno+Tequila [DMC-May2022] 🇬🇧 OUTLANDER – The Vamp (Lenny Dee & Eric Kupper Remix) [R&S-1991] 🇧🇪🇺🇸/🇬🇧 LAURENT GARNIER – Le Swing du Pouletto [Cod3 QR-May2023] 🇫🇷 LA NOTTE DI PARIGI aka FK Club+Eva Peel-Pomeriggio [DeviantDisco-March2023]🇮🇹🇫🇷 SECRET SERVICE-Flash in the night (Mono Han Remix) [Italoconnection-2023]🇸🇪🇮🇹

