VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama #6 (2023.02.16)

Electrorama#6 – “25 ans Radio Campus Paris: Special 25 years of Electronic Music Part 2/2”

Mixed by DJ Vice Experience – February 2023

Durée : 64 minutes 24 secondes /// BPM : 124-150

Rec. Dim. 12 fev. 2023 / Diff : jeudi 16 fev. 2023

TRACKLIST

CARSTEN JOST & CARSTEN KLEMANN – cc01 (detroit) [Dial-2008] GER CIREZ D – On Off [Mouseville-2009] SWE TONY LIONNI – Always There [Freerange-2010] USA / UK CRASH COURSE IN SCIENCE – Cardboard Lamb (Vitalic Remix)[Citizen-2011] USA/FR DJ STEAW – I Want 12 [LocalTalk-2012] FR/SWE KONSTANTIN SIBOLD – Madeleine [Innervisions-2013] GER 4 DA PEOPLE – The Joint [Grey City-2014] GUSGUS – Crossfade (Maceo Plex Mix) [Kompakt-2015] ISL/USA/GER BARBATUQUES- Baiana (Cosme Martin Christian Vila Remix) [ClipperSounds-2016] BRA/SP BENNY RODRIGUES – Cocaine Speaking (Alden Tyrell Remix) [UnknownToUnknown-2017] NL/UK THE MICRONAUTS feat. DEW TOWN MAYOR & VICE EXPERIENCE – Cérémonie [Micronautics-2018] FR CORMAC – Perfect Time (Eagles & Butterflies Remix) [Correspondant-2019] IRE/SP/FR ROMAN FLÜGEL – Parade D’Amour [Running Back-2020] GER DEMUJA – All Night Long [Demuja-2020] AUS BAWRUT – Calima [RansomNote-Apr.2022] ITA/UK

DESCRIPTION

Pour célébrer les 25 ans de Radio Campus Paris, l’émission Electrorama prend une forme toute particulière en ce début d’année 2023: ce panorama des musiques électroniques sera composé de 2 mixes publiés sur 2 mois, retraçant 25 ans de pépites musicales au travers d’une sélection unique et exclusive orchestrée par DJ Vice Experience.

Toujours avec un morceau emblématique par année, enregistré d’une traite sans filet et cette fois-ci avec un rythme de croisière relevé autour des 130 bpm, ce 2nd volet est une veritable croisière à grande vitesse autour du groove électronique mondial.

Composé de 15 secret weapons de house, techno et nu disco, ce voyage musical express met à l’honneur des producteurs largement européens (Suède, Islande, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Irlande, Autriche, Espagne) mais aussi venus des Amériques (Etats-Unis et même Brésil!)

On retrouve ainsi des tracks originaux et remixes de figures fortes du mythique club berlinois Panoramabar: Carsten Jost, Roman Flügel, Tony Lionni ou encore Cormac – mais aussi des pionniers techno comme The Micronauts, Alden Tyrell Maceo Plex et Vitalic – ou encore des émergences fortes de la house/nu disco actuelles: Dj Steaw, Demuja et Bawrut !

L’ensemble des morceaux sera également écoutable sous format d’une playlist mise en ligne par Radio Campus Paris ici:

Voilà, Electrorama c’est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 16 mars 2022) pour un nouveau mix plein de surprises et d’ici là, bonne écoute, bon kif si vous dansez dessus et n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux!

Fred aka Vice Experience

