VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama #5 (2023.01.19)

Electrorama#5 – “25 ans Radio Campus Paris: Special 25 years of Electronic Music Part ½”

Mixed by DJ Vice Experience – January 2023

Durée : 60 minutes 32 secondes /// BPM : 109-130

Rec. Dim. 8 janv. 2023 / Diff : jeudi 19 janv. 2023

TRACKLIST

MISS KITTIN & THE HACKER – Champagne! [International Deejay Gigolo-1998] FR/GER DOPPLEREFFEKT (Gerald Donald) – Plastiphillia 2 [Gesamtkunstwerk-1999] US/GER FATBOY SLIM – Song for Shelter [Skint-2000] UK TIGA & ZYNTHERIUS – Sunglasses At Night [International Deejay Gigolo-2001]CAN/GER ARPANET – Wireless Internet [Record Makers-2002] US/FR CLARO INTELECTO – Peace of Mind [AI records-2003] UK THE HACKER – The Brutalist [Different/Pias 2004] FR– Vice Experience « endless, dark and psychic 1980’s Späti acid trip through the 13km-Tunnel du Fréjus » Edit KRIS MENACE & LIFELIKE – Discopolis [Vulture Music -2005] FR DEETRON feat. Ovasoul – I Cling (Aril Brikha remix) [MusicMan-2006] CH, GER, SWE/B THE MICRONAUTS – The Beat [Citizen records-2007] FR

DESCRIPTION

Pour célébrer les 25 ans de Radio Campus Paris, l’émission Electrorama prend une forme toute particulière en ce début d’année 2023: ce panorama des musiques électroniques sera composé de 2 mixes publiés sur 2 mois, retraçant 25 ans de pépites musicales au travers d’une sélection unique et exclusive orchestrée par DJ Vice Experience.

Avec un morceau emblématique par année depuis 1998 et un BPM oscillant entre 109 et 130 ce 1er mix celebration est une veritable croisière tour du monde à travers l’electro(clash) et la techno et nous fait voyager entre la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, les Etats-Unis et le Canada!

10 morceaux pour le 1er volet dont 1 edit acid brutaliste ultra longue version exclusif par Vice Experience en hommage à The Hacker et aux traversées interminables des tunnels transalpins.

Le second volet de ce mix contiendra 15 tracks et sortira en février donc.

L’ensemble des morceaux sera également écoutable sous format d’une playlist mise en ligne par Radio Campus Paris ici:

Voilà, Electrorama c’est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 16 février 2022) pour la deuxième partie de ce mix quart-de-siècle et d’ici là, bonne écoute, bon kif si vous dansez dessus et suivez-nous sur les réseaux!

Fred aka Vice Experience

