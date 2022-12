VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama #4 (2022.12.22)

VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS

Electrorama#4 – Mixed by DJ Vice Experience – December 2022

Durée : 59 minutes 41 secondes

Rec. samedi 10 dec 2022 / Diff : jeudi 22 dec 2022, 23h59

BPM : 123.8-138.8

Tracklist

DON CARLOS – Re Mida Ouverture [calypso-1992] ITA JAY DILLA – Big Booty Express (Coda Deeps Enchanted Remix) [BBE-Sept.2022] USA/UK GIORGIO MORODER – E=mc2 (Alexander Robotnick Remix) [MB Disco-2011] ITA/SWE A KNOWN ARTIST – El Ritmo Fatal (Club Mix) [clubmix rec.ltd-Sept.2022] FR BEYONCE – Break My Soul (Nita Aviance Club Mix) [Columbia-Aug.2022] USA DOMBRESKY+BOSTON BUN – Stronger (Tensnake remix) [Toolroom-2020] FR/GER/UK CATZ N DOGZ – The Choice (Adryiano Super Relaks Remix) [Pets-2018] PL/GER NICK CURLY – Underground (Dennis Ferrer Remix) [Defected-2012] GER/USA/UK ADRYIANO – Move It, Move It (Jamie 3:26 Remix) [Heist-2018) GER/USA/NL LEE YOUNG – Chasing Them [BigSpeakerMusic-2021] USA KREECH – Funk You [Airtime-2021] NL THOMAS SCHUMACHER – Hush (Catz’N’Dogz Remix) [Pets-2013] GER/PL AUDIOFLY X – Mind goes blank [Saw-2006] SP/USA TOMMY VERCETTI – Good Feelings [LoveNotMoney-2013] UK PLAID – Clock [Warp-2016] UK ROSA ANSCHÜTZ – Their Blood (Ellen Allien Remix) [Bpitch-Nov.2022] GER

Description

Pour ce 4ème electrorama, virage très club “house to techno” pour se réchauffer en plein hiver ! Je me suis inspiré de récentes sorties qui m’ont marqué et des tracks qu’on peut mixer en soirées avec mon collectif de DJs: l’Agencetoumix (si vous voulez nous suivre sur les réseaux – on mixe régulièrement à Paris et aux alentours: www.facebook.com/agencetoumix + www.instagram.com/agencetoumix)

Le rythme de croisière est à 123 bpm et termine en apogée techno à 138.8! On va groover sur un set tellurique intense: les infrabasses vibrent profondément dans les corps, les rythmes font activement bouger les chevilles sur le dancefloor et les mélodies tantôt italo/trance, tantôt acid-house percent le tréfond des âmes !

Niveau chronologie: 4 morceaux de cette année, 2 de l’année dernière, 1 rareté de 1992 et principalement des tracks post 2011.

Côté “tour du monde”: on aura ex-aequo 6 producteurs/labels américains et allemands, 5 labels anglais, 2 polonais, 2 néerlandais et 2 italiens, 1 label suédois encore trop méconnu qui sort des pépites d’italo-disco, 1 duo espagnol et 1 Français mystère exceptionnel ! C’est globalement très européen J

Voilà, Electrorama c'est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 19 janvier 2022) et d'ici là, bonne écoute, bon kif si vous dansez dessus

Fred aka Vice Experience

