Vespamplitudes : Pologne // 22.04.21

En attendant les prochaines annonces gouvernementales et de pouvoir organiser le sixième épisode tant attendu d’Amplimondes, on a concrétisé la première d’une transmission transcendant les frontières. Voici donc l’inauguration de Vespamplitudes, où Amplitudes fusionne avec Vespa Velutina.

Cette tranche est tenue sur la station polonaise Radio Kapitał par le français Sahimone, expatrié qui manifeste la même fascination dangereuse que nous pour les musiques électroniques en marge. Les coïncidences expliquées en début de diffusion nous ont donc mené à réaliser une expédition punitive ensemble, avec l’émergence naturelle d’un thème sur notre passion commune pour l’expérimentation sonore et la Pologne. Plein de genres, plein d’échanges et plein de choses intéressantes à raconter sur cette culture musicale, qui a involontairement et souvent glissé vers les frontières de la folk et des voix polyphoniques.

Le début d’une jonction régulière sur un axe franco-polonais, et probablement polako-français, mais on vous tiendra au jus. Bonne écoute.

Tracklist :

Tomasz Stanko – Daada (Music from Taj Mahal and Karla Caves, 1980)

Strië – Latent Hours (Faith in a Wet Season, 2012)

Piotr Michałowski – Mimoid (Point Zero, 2021)

Odłam Źdźbło – Eolie (Songs for Ondine. Part 1 – HUSH’A’BYE, 2021)

Resina – Flock (Resina, 2016)

Zamilska – Quarrel (Untune, 2014)

Random Sequence – Sickla (Sickla EP, 2019)

Henryk Górecki – Lento E Largo – Tranquillissimo (Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs) Op. 36, dirigé par Krzysztof Penderecki, chanté par Beth Gibbons et joué par le Polish National Radio Symphony Orchestra, 2019)

WIDT – Soma (WIDT, 2016)

Tim Hecker, Agata Harz & Katarzyna Smoluk – Demeter & Johannes’ Song of Pandemia (Intermission, 2021)

How to Disappear Completely – The Language of Dreams (Nocturna, 2016)

Księżyc – Mijana (Księżyc, 1996)

BNNT feat. Mats Gustafsson – The Last Illiterate (Multiverse, 2017)

Photo : Revelations @ Unsound Festival, Anna Spysz (2015)