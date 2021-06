Vespamplitudes : Mode Balek³ // 17.06.21

Ça y est, nous voilà déjà à la fin de cette dixième (!) saison pour Amplitudes, et pour la troisième fois consécutive, on clôture notre année avec le désormais traditionnel mode balek. Sélection chaotique de musiques sorties depuis juillet 2020 que nous n’avons soit pas eu le temps de diffuser durant des émissions précédentes, ou qui n’étaient tout simplement pas encore publiées, on se fait plaisir avant d’aller se griller le lard au calme cet été.

Pour l’occasion, notre collègue radiophonique Sahimone, aux mêmes goûts discutables que nous mais en Pologne sur la station Radio Kapitał avec Vespa Velutina, nous rejoint à nouveau. Second chapitre pour la collaboration Vespamplitudes donc, qui se permet des grands écarts entre proto-space rétro-disco italien, Youtube poop acousmatique, et même deux exclusivités bien lourdes rien que pour vous, cher public. Sans oublier les incidents techniques, gestion déplorable du temps et autres piratages de connexion, ainsi que le retour du Best of n’imp’ en début de transmission.

Nous en profitons pour envoyer d’énormes bisous COVID-compatibles à :

Dan Volohov , Kurt Gluck et Mick Harris , pour nous avoir permis de proposer en avant-première Thanks for Getting Back, tiré du prochain album de Scorn The Only Place, qui sort le 18 juin chez Ohm Resistance ; tout l’album est méchant, donc n’hésitez pas à vous faire plaisir

, et , pour nous avoir permis de proposer en avant-première Thanks for Getting Back, tiré du prochain album de The Only Place, qui sort le 18 juin chez ; tout l’album est méchant, donc n’hésitez pas à vous faire plaisir

Vincent Villuis et Sandrine Gryson, pour leur gentillesse sans limite et leur bénédiction concernant la diffusion de Period 05 – Befallen, extrait du futur disque d’AES Dana (a) Period, qui verra le jour vers début juillet chez Ultimae Records, bien sûr. Là aussi, foncez tête baissée dès que possible vers cette perle crépusculaire d’ambient

Bonne écoute, belles découvertes à vous, et on se revoit normalement en septembre pour enquiller la onzième saison.

Tracklist :

Scorn – Thanks for Getting Back (The Only Place, 2021)

Speaker Music – Ex-American Blues (Soul-Making Theodicy, 2021)

Loscil – Lucida (Clara, 2021)

Caroline Polachek – The Gate – Extended Mix (The Gate – Extended Mix, 2020)

Clipping. – Enlacing (Visions of Bodies Being Burned, 2020)

Overlook – Ultra Violence (Ultra Violence / Heart of Darkness, 2021)

Sedibus – Toi 1338b (The Heavens, 2021)

Novelist – The Sapphires (Quantum Leap, 2021)

AES Dana – Period 05 – Befallen ((a) Period, 2021)

Will Guthrie & James Rushford – Slakes (Real Real World, 2021)

Murcof – Unboxing Utopia (The Alias Sessions, 2021)

Photo : The Swim Reaper (2019)