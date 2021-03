Velvet Bullet Cuts // 16.03.21

Pas énormément de rap dans nos filets aujourd’hui, c’est presque une spéciale jazz, mais on commence quand même l’émission avec le grand retour de QUAKERS sur Stones Throw et leur ribambelle d’invités prestigieux au micro…

Du coup on a mis beaucoup de jazz dans l’émission (on se refait pas!) avec quelques fins trompettistes (on est très trompette en ce moment dans Fine Cuts, allez savoir pourquoi…): on commence par une valeur sûre, le nouvel album de Rongetz Foundation enregistré à NY et qui a prêté son nom à l’émission, ensuite un petit détour par Chicago avec l’incroyable Marquis Hill puis retour à NY avec l’excellent Jeremy Pelt.

Pour finir, une bonne dose de psychédélique turc avec le guitariste/compositeur Mustafa Ozkent et une superbe version du Nica’s Dream (Horace Silver) par un autre fulgurant guitariste nommé Ed Bickert.

Bonne écoute!!

Tracklist:

Quakers – A myth / Double Jointed / Duck & Cover / Test my patience / Greatness / Another kind of war

The Koreatown Oddity – Little Dominiques nosebleed part 1 / Koreatown Oddity

Vic Spencer – Crimeridian

Rongetz Foundation – Velvet Bullet / Sun Strike / Whirling Dervish

Madlib & Four Tet – One For Quartabê / Right Now / Two for 2 For Dilla

Marquis Hill – Modern Flows II Intro / Twin Flame / It takes a village / Moments of flow

Jeremy Pelt – The calm before the storm / In my grandfather’s words

Mustafa Ozkent – Burcak Tarlalarl / Zeytinyagli / Lorke / Silifke

Ed Bickert Trio – Nica’s dream