Emission diffusée en décembre,

réalisée à distance avec quelques problèmes d’interférences sonores et de volume dans les micro,

la qualité des morceaux reste inchangée, voici la sélection :

Third Wife – Gone

Le Juiice – Flashback

Kekra – Business

Nathy Peluso – BZRP Music Sessions, vol 36

Sabina Bellaouel – She Don’t Care

Ryan Koffi – Porto Novo

High Contrast – Met Her at a dance in Leicester

Jahyanai Feat Meryl – Numero Uno

Minor Science – Volumes

Imer6ia – Feathers

ISHA – Magma

Népal – Sundance

James Blake – You’re too precious

Caroline Polachek Feat Chino Moreno – Hit me where it hurts (Toro Y Moi Remix)