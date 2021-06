Une industrie plus responsable

Pour sa dernière émission de la saison l’équipe de l’Atome s’est intéressée à l’avenir de l’industrie technologique. La production d’appareils électroniques augmente et les ressources de la planète diminuent. Ces appareils ne sont, en général, pas réparables et ont une durée de vie limitée. Un jour les ressources viendront à manquer… Mais rassurez-vous, il existe des solutions ! Nous en avons discuté avec Stéphane MARTY, architecte en systèmes experts embarqués et vulgarisateur scientifique sur la chaine YouTube Deus Ex Silicium.

Au programme :

[INTERVIEW] Interview de Stéphane MARTY – par Guillaume PETER

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Gaspard DELARUELLE

[MUSIQUE] The Doors – People are Strange

[INTERVIEW] Interview de Stéphane MARTY – par Guillaume PETER

[CHRONIQUE] Comment ça fonctionne un appareil photo ? – par Jade ADIL

Attachée de production : Joanna BLIN