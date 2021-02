Une Heure et des Pixels — S2Em6 — Entretien avec Héloïse Linossier, les news de février, des souvenirs de Halo, des sonores de jeux service, et l’OST du premier Inazuma

Sixième émission de la saison 2020-2021, en compagnie d’Héloïse Linossier, journaliste pour le magazine JV le Mag.

Emission diffusée le 14 février 2021.

Au programme :

– les news du mois par Alexandre

– la chronique nostalgique de Jean sur Halo

– musique : Cavern of Remembrance, tirée de l’OST de Kingdom Hearts 2.5 ReMIX

– l’entretien avec Héloïse Linossier par Émeline

– musique : Gens d’Armes, tirée de l’OST de Ys VII – Lacrimosa of Dana

– la chronique sonore de Lazare sur les jeux service

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques du premier Inazuma Eleven

– musique : To All of You, reprise dans l’OST de Life is Strange





La version 58min :

La version longue (1h23) :



Casting :

– Alexandre Hanquier, présentateur des news

– Émeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, animateur de l’émission, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!