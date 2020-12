Une Heure et des Pixels — S2Em4 — La news et les deux jeux de 2020 de chaque membre de l’équipe, et un bon blind test des familles autour des sidekicks.

Quatrième émission de la saison 2020-2021, sans invité·e, juste entre nous, en famille (mais à moins de 6, et à distance, promis)

Émission diffusée le 20 décembre 2020.

Au programme :

– la news de l’année par chacun·e de nous

– musique : La championne Mipha, de l’OST d’Hyrule Warriors: l’ère du fléau

– notre sélection, membre par membre, des deux jeux les plus marquants de 2020

– musique : It’s Dangerous to go Alone, de l’OST de Cook, Serve, Delicious! 3?!

– le blind test, musical cette fois, de Lazare sur les sidekicks dans les jeux vidéo

– musique : Bombing Mission, de l’OST de Final Fantasy VII Remake



La version, unique ce mois-ci !, de 58min :

http://radiocampusparis.org/podcasts/UneHeureetdesPixels/Saison_2/UHDP_2020_12_20–VUnique.mp3



Casting :

– Alexandre Hanquier, animateur et chroniqueur

– Émeline Maldant-Singeot, chroniqueuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!