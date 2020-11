Une Heure et des Pixels — S2Em3 — Entretien avec les Osmosis, les news d’octobre, des souvenirs de Pokémon, des sonores de jeux dans les jeux, et l’OST de Donkey Kong Country.

Troisième émission de la saison 2020-2021, en compagnie des Osmosis

Emission diffusée le 22 novembre 2020.

Au programme :

– les news d’octobre par Alexandre

– la chronique nostalgique de Jean sur son premier jeu marquant

– l’entretien avec les Osmosis par Émeline

– la chronique sonore de Lazare sur les jeux dans les jeux

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques de la série Donkey Kong Country

La version 58min :

http://radiocampusparis.org/podcasts/UneHeureetdesPixels/Saison_2/UHDP_…–VRadio.mp3

La version longue (2h30) :

http://radiocampusparis.org/podcasts/UneHeureetdesPixels/Saison_2/UHDP_…–VLongue.mp3

Le podcast de Games Industry sur la représentation des personnes noires dans le jeu vidéo :

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-02-black-representation-in-games-podcast

Casting :

– Alexandre Hanquier, présentateur des news

– Émeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Jean Jouberton, animateur de l’émission et chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!