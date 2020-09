Une Heure et des Pixels – Emission 5 — Entretien avec Antoine Sarrazin, les news de juin, les boules de feu et Professor Layton

Cinquième et dernière émission de l’année, en compagnie d’Antoine Sarrazin, game designer chez DONTNOD.

Emission diffusée le 13 juin 2020.

Au programme :

– les news du mois de juin par Alexandre

– la chronique participative de Lazare sur les boules de feu

– l’entretien avec Antoine Sarrazin par Bruno

– la chronique musicale de Vincent sur Professor Layton

La version 58min :

Casting :

– Alexandre Hanquier, producteur et présentateur

– Bruno Deveze, intervieweur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical