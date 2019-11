Une heure avant la fin du monde / Océans & Cryosphère

Émission du 3 octobre : Océan et cryosphère, rapport du GIEC

avec comme invitée : Juliette Mignot, océanographe dans le labo LOCEAN de l’IRD, Institut de Recherche pour le Développement

Les océans couvrent 70% de la surface de la Terre offrant 90 % du volume de l’habitat disponible pour les organismes vivants et lui donnant le titre de « Planète Bleue ».

Mais cette eau, si indispensable à la vie, subit, elle aussi, les impacts des activités humaines, du réchauffement climatique.

L’eau monte et pourrait entraîner une hausse globale du niveau de la mer de 1 mètre 10. L’eau se réchauffe et se dépeuple : près de 33 % des récifs coralliens et plus d’un tiers de tous les mammifères marins sont menacés, 66 % du milieu marin ont été modifiés par l’action humaine.

Vous l’aurez compris, ce soir pour cette heure avant la fin du monde, on parle océans et fonte des glaces pour tenter, ensemble, de sauver le monde.

