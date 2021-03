Une Autre Ecole De Vienne 22.03.21

C’est sans nul doute l’une des histoires les plus fascinantes du mouvement free jazz européen, fascinante car la notoriété des musiciens dont nous allons parler est inversement proportionnelle à leur talent et à leur inventivité. Malgré le fait que ces musiciens ont joué avec quelques uns des plus grands noms du free jazz international, leur aventure artistique s’est résumé à une affaire quasi exclusivement austro-autrichienne si l’on peut dire. Ni leur rencontre avec Anthony Braxton, Carla Bley, Don Cherry ou Sunny Murray ne leur a ouvert les portes d’une reconnaissance internationale; et alors qu’en Europe il y avait des labels qui enregistraient cette musique, ce collectif a pendant ses cinquante années d’existence diffusé son art par ses propres moyens et souvent de façon très confidentielle. Faut-il y voir une injustice artistique ou l’inévitable corollaire de toute démarche créative qui bouscule les codes sur lesquels la majorité s’est entendu. Reform Art Unit, Reform Art Orchestra, Three Motions, Wide Fields, Clan Music Overdrive, tels furent quelques uns des sobriquets derrière lesquels se sont exprimés ceux qui furent sans nul doute parmi les plus passionnants représentants du jazz d’avant garde européen. C’est leur histoire que nous vous racontons ce soir.

programmation musicale:

-The Masters Of Unorthodox Jazz – magnetic girl

de l’album « Overground »

-Reform Art Unit – For John Coltrane & Pablo Picasso

de l’album « For John Coltrane & Pablo Picasso »

-The Reform Art Unit – Live In Ljublijana Motion In Motion

de l’album « Yen Goku »

-Three Motions – impression

de l’album « Impressions »

-Three Motions – suite for Africa

de l’album « Suite For Africa »

-Reform Art Quartet – hommage to Arnold Schoenberg & Anton Webern part 3

de l’album « Live In Prague 13.6.98

-Reform Art Unit – 40 anniversary 5 décembre 2004

inédit

-Athanor – improvisation

de l’album « Live at the jazzgalerie Nickelsdorf 1978 «

Discographie

émission réalisée par Adel Ittel

proposée par Olivier Delaporte