Un podcast pour bifurquer : 05 – Étudiants, salariés : bifurquer oui, mais comment ? // 30.11.22

Alors, vous l’avez trouvé comment,

cet été « le moins chaud du reste de notre vie » ?

Impuissants devant les discours pâteux de ceux qui, tout en reconnaissant qu’il y a urgence à agir, confessent s’être payés un nouveau SUV 3.0 GreenTech-Bullshit, « parce que c’est bien utile, quand même » ? Médusés par le retour au turbin, dans des boulots ou des études qui perdent leur sens, lorsqu’ils ne contribuent pas carrément à la destruction de la planète ?

Pour respirer un peu de critique radicale en cette rentrée, Socialter et Radio Campus Paris vous invitent à recharger vos batteries lithium-free avec une série de podcasts produite à l’occasion du premier festival Socialter : Un week-end pour bifurquer, qui s’est tenu les 15 et 16 octobre 2022 au Point Éphémère à Paris. Cinq épisodes de tables rondes et interviews pour se rebeller, armer les esprits, renouer avec cette joie d’agir et repenser ce monde qui, même s’il ne tourne pas très rond, vaut la peine qu’on se batte pied à pied pour lui.

Une émission produite par l’équipe de l’Happy Hour Scientifique, en coproduction avec Radio Campus Paris.

Au programme du cinquième épisode, la rediffusion de la table ronde « Étudiants, salariés : bifurquer oui, mais comment ? » avec Lola Keraron (Des agros qui bifurquent) et Alexia Beaujeux (La Traverse). En fin d’émission, cette dernière se livre aux questions de nos journalistes.

Bifurquer, déserter… Tous les médias ou presque ont fini par s’intéresser aux jeunes cadres et étudiants en études supérieures qui refusent de collaborer avec un système destructeur des humains et de la nature, et qui décident de briser les barreaux de leur cage dorée. Mais encore faut-il savoir où aller et quoi faire ! Socialter donne la parole à celles et ceux qui ont fait ce choix et s’organisent pour épauler ceux qui hésitent à franchir le pas.

Production : Marion Barbé, Pierre-Yves Lerayer, Joachim Taieb Coordination : Philipp Fischer

Retrouvez les autres podcasts de cette série les mercredis à 18h jusqu’au 30 novembre.