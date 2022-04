UN MONDE A LIRE, L’APERO LITTERAIRE DES ÉTUDIANTE.S DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

UN MONDE A LIRE, L’APERO LITTERAIRE DES ÉTUDIANT.E.S DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Les vendredis 18 février et 18 mars 2022, les étudiant.e.s de l’université Sorbonne Paris Nord ont réalisé une émission à l’occasion de l’édition 2022 du prix littéraire TexTo.

A l’aube des élections présidentielles, les étudiant.e.s du parcours culture de troisième année de Licence d’information-communication de l’Université Sorbonne Paris Nord, ont pris les commandes des studios de Radio Campus Paris afin de débattre autour des ouvrages en compétition.

Six livres soigneusement sélectionnés par les étudiant.e.s de Master 2 de Politiques Éditoriales de la même université nous sont ici présentés, autour du thème de cette édition 2022 : « Histoires de Vies ». Entre histoires familiales, nouvelles amitiés et retours à la nature, Un Monde à Lire dévoile également les secrets de fabrication d’un prix littéraire contemporain et étudiant. Le prix sera remis le 21 avril à 20h à la Maison de la Poésie : venez nombreux.se.s !

Laissez-vous embarquer par cette émission d’une heure : débats, chroniques et même conseils de lecture, la littérature n’a jamais été aussi proche de vous ! Car oui, des histoires de vie, on en a tous.te.s à raconter, et ça, les présentatrices Mathilda et Melissa le mettent à l’honneur !

Dans cette émission, les étudiant.e.s (également journalistes et chroniqueur.euse.s du média universitaire « Treizièm’onde ») vous invitent à écouter :

– La chronique d’ Astrid sur les coulisses du premier dîner du jury

sur les coulisses du premier dîner du jury – Un premier débat modéré par Salma et animé par Juliette , Lucas et Farah sur le rapport à la famille et la nature dans les œuvres Les narcisses blancs de Sylvie Wojcik et Plexiglas mon amour d’Éric Chauvier

et animé par , et sur le rapport à la famille et la nature dans les œuvres Les narcisses blancs de Sylvie Wojcik et Plexiglas mon amour d’Éric Chauvier – Une chronique littéraire de Tryphène sur Numéro deux de David Foenkinos

sur Numéro deux de David Foenkinos – Une chronique de Syrine sur Par le fil je t’ai cousue de Fawzia Zouari

sur Par le fil je t’ai cousue de Fawzia Zouari – Un débat modéré par Noor avec Johakim , Mathilde et Daphné sur le rapport à la solitude et à des questionnements intimes chaotiques dans les deux œuvres Bel Abîme de Yamen Manai et Les Sirènes d’Es Vedrá de Tom Charbit

avec , et sur le rapport à la solitude et à des questionnements intimes chaotiques dans les deux œuvres Bel Abîme de Yamen Manai et Les Sirènes d’Es Vedrá de Tom Charbit – Une chronique de Mazarine sur l’adaptation du roman Unorthodox de Deborah Feldman en série Netflix : « Comment raconter les fictions d’aujourd’hui sans dénaturer le roman? »

sur l’adaptation du roman Unorthodox de Deborah Feldman en série Netflix : « Comment raconter les fictions d’aujourd’hui sans dénaturer le roman? » – Un troisième débat animé par Morgane , Mélanie , Ravy et Anouck sur les enjeux de transmission entre les générations entre les deux ouvrages La fille de la grêle de Delphine Saubaber et L’aube américaine, d’Émilie Papatheodorou

, , et sur les enjeux de transmission entre les générations entre les deux ouvrages La fille de la grêle de Delphine Saubaber et L’aube américaine, d’Émilie Papatheodorou – La chronique de Mélanie sur les quatrièmes de couverture

Une émission réalisée par Marc-Alexandre, Manon, Eloïse, Lenslie et Ayat.

Un cycle d’ateliers animés par Camille Masson, Elsa Gavinet et Léa Capuano dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques organisés par Radio Campus Paris avec l’université Sorbonne Paris Nord en collaboration avec Judith Mayer, enseignante à l’UFR des Sciences de la Communication.