Une Heure et des Pixels – Emission 2 — Entretien avec Noah Young, les news de février, l’Intelligence Artificielle et Nobuo Uematsu

Deuxième émission d’Une Heure et des Pixels, en compagnie de Noah Young, syndicaliste du STJV et force de production du jeu vidéo.

Emission diffusée le 22 février 2020.

Au programme :

– les news du mois de février par Alexandre

– la chronique participative de Lazare sur l’utilisation de l’IA dans les jeux vidéo

– l’entretien avec Noah Young par Emeline

– la chronique musicale d’Hugo sur le compositeur Nobuo Uematsu

La version 58min :

La version Longue (1h15) :

Casting :

– Alexandre Hanquier, producteur et présentateur

– Emeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Hugo Avenel, chroniqueur et programmateur musical

– Lazare Jolly, chroniqueur et responsable technique