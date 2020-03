Une Heure et des Pixels – Emission 1 — Nos jeux de la décennie, ceux qu’on a ratés en 2019, les news de janvier, les cinématiques et l’OST de Skyrim

Pilote de l’émission Une Heure et des Pixels dans sa version longue.

Emission diffusée le 25 janvier 2020.

Au programme :

– les news du mois de janvier par Alexandre

– le top 5 des jeux de la décennie 2010-2019 de chaque chroniqueu·se·r (plus le choix, évident, de l’équipe)

– le top 3 des jeux que chaque chroniqueu·se·r a raté en 2019

– la chronique participative de Lazare sur les cinématiques

– la chronique musicale d’Hugo sur The Song of the Dragonborn de l’OST de Skyrim

Casting :

– Alexandre Hanquier, producteur et présentateur

– Alexandre Vicart, réalisateur

– Emeline Maldant-Singeot et Bruno Deveze, intervieweu·se·r·s

– Hugo Avenel, chroniqueur et programmateur musical

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique