Une heure et des pixels — S4Em10 — Les recommandations estivales de l’équipe, Pentiment, jouer avec les mécaniques de la mort, Tetris le film, Tell Me Why et le blind test des jeux qui sentent bon la mer et le sable chaud

Dixième et dernière émission de la saison 2022-2023, en compagnie de toute l’équipe, ou presque, pour vous recommander de quoi vous occuper cet été.

Émission diffusée le 11 juin 2023.

Au programme :

– La chronique de Lys qui nous parle de comment Pentiment du studio Obsidian Entertainment et de ses liens avec Le Nom de la rose d’Umberto Eco.

– La troisième chronique trimestrielle de Thaïs dans laquelle elle décortique les éléments de gameplay qui jouent avec les mécaniques de la mort.

– La chronique d’Alexandre dans laquelle il recommande de s’intéresser au film Tetris, tout en émettant les réserves de circonstance.

– La chronique de Calypso qui s’intéresse au traitement que Tell Me Why de DONTNOD Entertainment fait de la mort d’un·e proche.

– 1ère pause musicale : Shrine Theme composé par Manaka Kataoka, Maasa Miyoshi, Masato Ohashi, et Tsukasa Usui pour l’OST de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

– Les recommandations estivales de l’équipe pour occuper juillet et août : livres, films, jeux, il y en a pour tous les goûts ! le tout agrémenté de la 2ème pause musicale : Vs Ruby (Critical) composé Seiichi Tokunaga pour l’OST de Dr Mario 64.

– Le blind test des jeux qui sentent bon la mer et le sable chaud par Calypso.

– 3ème pause musicale : Main Theme composée par Manami Matsume pour l’OST de Mighty Number 9.

Casting :

– Alexandre Hanquier, chroniqueur

– Beyond, chroniqueur

– Calypso Meszaros, chroniqueuse

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, réalisateur, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Thaïs Arias, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up! en partenariat avec Radio Campus Paris et grâce au financement de Paris 3 Sorbonne Nouvelle.