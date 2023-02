Une heure et des pixels — S4Em06 — Entretien avec Olivier Penot, The ABC Murders, le solo à deux, First Class Trouble, Unpacking, et le blind test des « musiques de Boss »

Sixième émission de la saison 2022-2023, en compagnie d’Olivier Penot, chef de projet et co-fondateur de Seaven Studio, studio spécialisé dans les portages de jeux indépendants.

Émission diffusée le 19 février 2023.

Au programme :

– La chronique de Lys qui nous parle de Agatha Christie: The ABC Murders du studio Artefacts Studio, et de son traitement de l’oeuvre originale et du genre du whodunit dans son ensemble.

– La chronique trimestrielle de Beyond qui aborde l’expérience des jeux solo vécus à plusieurs.

– La chronique d’Alexandre qui parle lui aussi des jeux à plusieurs, mais à travers le among-us-like First Class Trouble du studio Invisible Walls et ses mécaniques qui revisitent le genre.

– 1ère pause musicale : Beacon in the Darkmess composé par Yoko Shimomura pour l’OST de Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

– L’entretien avec Olivier par Jean et la 2ème pause musicale proposée par l’invité : Facility composé par Graeme Norgate et Grant Kirkhope pour l’OST de Goldeneye.

– La chronique de Calypso qui nous déballe une partie des secrets d‘Unpacking du studio Witch Beam.

– Le blind test des musiques de Boss par Alexandre.

– 3ème et dernière pause musicale : Triangle composé par Brian Gibson pour l’OST de Thumper.

Casting :

– Alexandre Hanquier, chroniqueur

– Beyond, chroniqueur

– Calypso Meszaros, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, réalisateur, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up! en partenariat avec Radio Campus Paris et grâce au financement de Paris 3 Sorbonne Nouvelle.