Une heure et des pixels — S3Em09 — Entretien avec Clémentine Plissonnier, Wytchwood, les Gardiens de la galaxie, les origines imaginées d’Animal Crossing, Cyberpunk 2077 est-il raciste, et le blind test autour du thème « les radios dans le jeu vidéo »

Neuvième émission de la saison 2021-2022, en compagnie de Clémentine Plissonnier, Game et UX developper, et co-fondatrice du collectif Mauvaises Herbes qui valorise et protège la diversité des expertises dans l’industrie vidéoludique.

Émission diffusée le 15 mai 2022.

Au programme :

– La chronique de Lys qui nous parle de Wytchwood du studio Alientrap, et de comment il s’approprie les codes du conte et des fables pour en faire un jeu de craft et d’aventure.

– La chronique d’Alexandre dans laquelle il nous parle des Gardiens de la Galaxie et de comment ce jeu reproduit la dynamique qui lie les personnages.

– La troisième et dernière chronique trimestrielle de Cindy qui nous raconte les origines imaginaires de l’enfant d’Animal Crossing.

– 1ère pause musicale : You’ve Come Far, Ness composé par Keiichi Suzuki pour l’OST d’Earthbound.



– L’entretien avec Clémentine par Jean.

– 2ème pause musicale proposée par Clémentine : Waltzing in the Rain composée par Vincent Diamante pour l’OST de Sky: Children of the light.



– La chronique de H qui se demande si Cyberpunk 2077 est raciste.

– Le blind test sur le thème « Les radios dans le jeu vidéo » par Lazare.

Le site Can I play that qui permet de connaître les options d’accessibilités disponibles dans les jeux.

La vidéo de H sur le Representation Matters.

Casting :

– Cindy Asselin de Beauville, chroniqueuse

– Alexandre Hanquier, chroniqueur et réalisateur

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up!