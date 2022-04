Une heure et des pixels — S3Em08 — Entretien avec Guillaume Baychelier, The Wolf among Us, démystifier la difficulté d’Elden Ring, le monde ouvert selon Elden Ring, Révolution du peuple dans les triple A, et le blind test autour du thème « les jeux d’enquête »

Huitième émission de la saison 2021-2022, en compagnie de Guillaume Baychelier, docteur en arts, vidéaste, podcasteur, mais aussi auteur sur le jeu Semmelweis du studio N°130.

Émission diffusée le 17 avril 2022.

Au programme :

– La chronique de Lys qui nous parle de The Wolf Among Us du studio Telltale Games, et des allers-retours entre le comics et le jeu vidéo.

– La chronique d’Alexandre dans laquelle il ouvre le segment, attendu, de l’émission autour d’Elden Ring en démystifiant sa difficulté.

– La deuxième et dernière chronique trimestrielle de Beyond qui continue de nous parler d‘Elden Ring mais sous l’angle de son monde ouvert.

– 1ère pause musicale qui clôt notre segment Elden Ring : Main Theme composé par Tsukasa Saito pour l’OST d’Elden Ring



– L’entretien avec Guillaume par Jean.

– 2ème pause musicale proposée par Guillaume : Omen composée par Ryan Amon pour l’OST de Bloodborne



– La chronique de H qui interroge le traitement des révolutions par le jeu vidéo AAA, et plus particulièrement la place du peuple dans ces visions trop souvent manichéenne.

– Le blind test sur le thème « Les jeux d’enquête » par Jean.

La vidéo FromSoftware’s weird old games de ThorHighHeels.

L’article « Revolution Without Community » de Grace Benfell.

La vidéo Deus Ex: Human Revolution is Fine, And Here’s Why de hbomberguy

Casting :

– Beyond, chroniqueur

– Alexandre Hanquier, chroniqueur et réalisateur

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up!