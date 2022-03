Une heure et des pixels — S3Em07 — Entretien avec Emeline Guedes, La Ferme des animaux, le multijoueur dans un jeu vidéo, Wordle Worldle et consorts, Women in Games et le féminisme, et le blind test autour du thème « vous avez chanté, eh bien! dansez maintenant ! » »

Septième émission de la saison 2021-2022, en compagnie d’Emeline Guedes, doctorante sur l’encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo.

Emission diffusée le 20 mars 2022.

Au programme :

– La chronique de Lys qui nous parle de La Ferme des animaux de George Orwell et de son adaptation vidéoludique

– La deuxième chronique trimestrielle de Thaïs aborde la question du multijoueur dans les jeux vidéo et de ce que cela représente

– La chronique d’Alexandre dans laquelle il nous recommande Wordle et toutes ses variantes

– 1ère pause musicale : Onto New Voyages composée par Michiko Naruke et tirée de l’OST de Wild Arms



– L’entretien avec Emeline par Jean

– 2ème pause musicale proposée par Emeline : Ezio in Florence composée par Jesper Kyd pour l’OST d’Assassin’s Creed 2



– La chronique de H qui interroge le rôle et la légitimité de Women in Games dans la lutte contre les discriminations, contre les violences de genre et pour la promotion de l’égalité dans l’industrie du jeu vidéo

– Le blind test sur le thème « Vous avez chanté, eh bien ! dansez maintenant ! » par H

Vous pouvez retrouver Worldle ici.

Le mod Wordle to Townscaper.

L’article de Célian Godefroid « Quel contrat pour l’emploi des esportifs en France ?«

Casting :

– Thaïs Arias, chroniqueuse

– Alexandre Hanquier, chroniqueur et réalisateur

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up!