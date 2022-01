Une heure et des pixels — S3Em05 — Entretien avec Ugo Trelis, l’influence d’Italo Calvino sur le jeu vidéo, les jeux AAA sont-ils encore attirants, l’enfer automsatisée de Satisfactory, la représentation par le jeu video de l’exploitation domestique , et le blind test autour du thème « les chiens »

Cinquième émission de la saison 2021-2022, en compagnie d’Ugo Trelis, Editorial Game Designer chez Ubisoft et chercheur·euse en étude de genres avec une thèse en préparation sur les rapports sociaux de genres dans l’industrie du jeu vidéo.

Emission diffusée le 23 janvier 2022.

Au programme :

– La chronique de Lys sur If On A Winter’s Night, Four Travelers et l’influence d’Italo Calvino sur la narration vidéoludique



– La première chronique de Beyond qui se demande quel est le point commun entre Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et The Last of Us, et pouquoi les jeux triple A ne l’attirent plus



– La chronique d’Alexandre dans laquelle il nous parle de sa nouvelle addiction : Satisfactory



– 1ère pause musicale : Pursuing the Dragon ~ Voice of Journey’s Beginnings composée par Keiichi Okabea et tirée de l’OST de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

– L’entretien avec Ugo Trelis par Jean



– 2ème pause musicale proposée par Ugo : Bratmobile du groupe Some Special et utilisée dans la bande son de Gone Home

– La chronique de H qui s’intéresse à la représentation par les jeux vidéo de l’exploitation domestique

– Le blind test sur le thème « les chiens » par Lys

Casting :

– Beyond, chroniqueur

– Alexandre Hanquier, chroniqueur et réalisateur

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up!