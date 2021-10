Une Heure et des Pixels — S3Em01 — Entretien avec Cosmografik, les codes du conte dans Child of Light, les jeux vidéo français étaient bizarre quand même, la représentation et l’exploitation des pays du tiers monde dans et par le jeu vidéo, et le blind test autour du thème « avancer masqué·e·e »

Première émission de la saison 2021-2022, en compagnie de Cosmografik, Game Designer et rédacteur en chef de l’émission Jour de Play.

Emission diffusée le 3 octobre 2021.

Au programme :

– 01:07 : la présentation de la nouvelle équipe de chroniqueur·euse·s et de l’invité

– 06:13 : la chronique de Lys sur Child of Light et sur sa réutilisation des codes du conte

– 12:33 : la chronique d’Alexandre dans laquelle il nous conseille de découvrir la vidéo French games used to be « weird » de Simone de Rochefort pour la chaîne Youtube de Polygon

– 20:58 : 1ère pause musicale : The Woodlands composée par Yasunori Nishiki et tirée de l’OST d’Octopath Traveler

– 24:34 : l’entretien avec Cosmografik par Jean

– 51:20 : 2ème pause musicale proposée par Cosmografik : Cave Digg composée par Sam Webster et tirée de l’OST de Grindstone

– 53:26 : les questions de l’équipe à Cosmografik

– 01:02:59 : la chronique de H sur la représentation des pays du tiers monde dans les jeux vidéo et sur l’exploitation par l’industrie de la force de travail de ces mêmes pays du tiers monde

– 01:16:06 : le blind test sonore sur le thème « Avancer masqué·e » par Lys

– 01:24:05 : pause musicale de conclusion : Your Contract Has Expired composée par Pascal Michael Stiefel et tirée de l’OST de A Hat in Time

Le compte Twitter d’A Better ABK sur lequel vous pourrez suivre la lutte des employé·e·s d’Activision Blizzard King pour défendre leurs droits et travaillent pour changer l’industrie.

Casting :

– Alexandre Hanquier, chroniqueur

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, réalisateur, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up!