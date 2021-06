Une Heure et des Pixels — S2Em10 — Entretien avec Eve Ben-Haïm, les news de juin, le bilan de toute cette nostalgie, des sonores de nazis zombies, et des compositions de Yoko Shimomura

Dixième et dernière émission de la saison 2020-2021, en compagnie de Eve Ben-Haïm, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft.

Emission diffusée le 6 juin 2021.

Au programme :

– les news de juin par Alexandre

– le bilan de Jean sur ses chroniques nostalgiques

– musique : City of Tears composée par Christopher Larkin et tirée de l’OST de Hollow Knight

– entretien avec Eve Ben-Haïm par Émeline

– musique : Perseverance composée par Berlinist et tirée de l’OST de Gris

– le blind test sonore de Lazare sur les nazis zombies

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques de Yoko Shimomura pour la série Mario & Luigi

– musique : Home Sweet Home composée par Christophe Héral et tirée de l’OST de Beyond Good and Evil

La version 58min :



La version longue (1h21) :



– 02:11 : les news

– 20:24 : la chronique nostalgique

– 27:14 : City of Tears

– 30:13 : l’entretien

– 43:46 : Perseverance

– 56:53 : le blind test sonore

– 01:09:08 : la chronique musicale

– 01:18:22 : Home Sweet Home

La vidéo « Stop Normalizing Nazis – Socially Conscious Game Design » par le vidéaste Extra Credits.



Casting :

– Alexandre Hanquier, présentateur des news

– Émeline Maldant-Singeot, animatrice de l’émission et intervieweuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!